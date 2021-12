Avis d’ébullition à Shawinigan: Les bouteilles d’eau partent comme des petits pains chauds

Les citoyens de Shawinigan font leurs provisions de bouteilles d’eau depuis qu’ils ont appris cette semaine que la nouvelle usine de traitement des eaux cessait ses opérations pour une durée indéterminée.

La municipalité a émis un avis d’ébullition de l’eau qui pourrait durer des semaines. À l’approche des Fêtes, il s’agit d’un casse-tête pour plusieurs. Des citoyens se dépêchaient d’acheter des bouteilles d’eau si bien que des commerçants devaient rationaliser les quantités.

«Hier, tout le monde se ruait pour des bouteilles d’eau et on n’avait pas reçu nos quantités encore. Donc on a limité un peu les quantités pour s’assurer que la population ait accès à l’eau. À partir de ce matin, les stocks sont rentrés. J’ai de l’eau en masse», a dit une commerçante de Shawinigan.

Au restaurant la Casa grecque, les employés doivent rentrer plus tôt pour faire bouillir l’eau qui servira à la cuisson des légumes, etc. Comme le restaurant reçoit quelque 400 convives les soirs de fins de semaine, durant le temps des Fêtes, le propriétaire s’inquiète des coûts élevés qu’exigeront d’offrir des bouteilles d’eau à tous les clients durant le repas.

Les pompiers de la région ont distribué des cruches d’eau auprès des organismes communautaires qui ne chôment pas non plus à ce temps-ci de l’année pour offrir des repas ou des denrées aux gens plus démunis.

«Quand j’ai annoncé aux cuisiniers tantôt, ils étaient bien contents de voir que la ville allait nous permettre de faire en sorte que les repas se fassent beaucoup mieux, plus simplement, avec de l’eau déjà prête», a communiqué un responsable.

La municipalité rappelle que l’approvisionnement en eau potable est possible et gratuit au garage municipal de Shawinigan. Pour les citoyens, l’inquiétude est surtout de ne pas savoir combien de temps durera cet avis d’ébullition.

Le maire Michel Angers espère que le problème sera réglé avant le temps des Fêtes. Plusieurs tests doivent être effectués sur la qualité de l’eau dont les résultats doivent être analysés et acheminés au ministère. Tous espèrent avoir accès à de l’eau potable avant la fin de 2021.