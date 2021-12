COVID-19: la Belgique avance d'une semaine les congés de Noël des écoles primaires

Les écoles maternelles et primaires de Belgique fermeront leurs portes pour les congés de Noël avec une semaine d’avance, pour tenter de limiter les contaminations à la COVID-19, a annoncé vendredi le premier ministre belge Alexander De Croo.

« Nous devons prendre des mesures pour réduire le plus rapidement possible la pression sur les hôpitaux » qui n’est « pas tenable », a déclaré le chef de gouvernement, en dévoilant un durcissement des restrictions dans le pays à partir de samedi, face à « une vague automnale beaucoup plus lourde que prévu ».

Les vacances de Noël pour l’enseignement maternel et primaire débuteront le 18 décembre, une semaine plus tôt que prévu, a-t-il annoncé alors que les autorités sanitaires font état d’une forte dynamique des contaminations chez les enfants.

Dans les écoles, le port du masque sera désormais obligatoire dès l’âge de 6 ans. Dans le secondaire, les cours seront organisés sous forme hybride, avec au maximum 50 % d’enseignement en présentiel jusqu’aux congés de Noël.

À partir de lundi, les événements en intérieur seront limités à 200 personnes au maximum, le public devra être assis et porter le masque. La règle s’appliquera notamment aux cinémas ou aux congrès.

Les activités sportives en salle seront toujours autorisées, mais sans public. Les événements en extérieur, comme les matches de football, pourront se tenir sans limitation du nombre de personnes.

La Belgique avait déjà durci ses restrictions le 26 novembre, obligeant notamment les discothèques à fermer et incitant la population à limiter au maximum ses contacts et activités en intérieur.

Les mesures touchant les cafés et restaurants restent inchangées. Ces établissements doivent fermer à 23 heures et les clients être obligatoirement assis, à six maximum par table. L’obligation du télétravail quatre jours par semaine reste également en vigueur.

La Belgique, qui compte 11 millions d’habitants, a enregistré en moyenne plus de 17 800 contaminations quotidiennes au Covid-19 sur les sept derniers jours ainsi que 44 décès. Environ 800 personnes, atteintes de formes graves, sont hospitalisées en soins intensifs à travers le pays, entraînant une saturation du système de santé et un report de nombreux soins pour d’autres pathologies.

