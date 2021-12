COVID-19: Ottawa achète pour 1,5 million de pilules contre le virus

Ottawa a signé deux ententes pour recevoir un million et demi de pilules pour traiter les pires symptômes liés à la COVID-19.

La première entente conclue avec Pfizer, qui a déjà fourni une grande partie des vaccins reçus au pays, prévoit l’arrivée d’un million de ces traitements oraux, a confirmé vendredi la ministre de l’Approvisionnement, Filomena Tassi.

La deuxième implique l’entreprise Merck, avec laquelle Ottawa s’est entendue pour une première livraison de 500 000 capsules, avec l’option d’en recevoir 500 000 autres si besoin est.

«Bien que les vaccins continuent de jouer un rôle primordial dans la prévention de la propagation et de la gravité des cas, il est nécessaire d'avoir d'autres options de traitement pour aider à réduire le fardeau de la COVID-19», a déclaré Marwan Akar, président et directeur général de Merck Canada.

Soulignons qu’aucun de ces produits n’a encore été approuvé par Santé Canada, mais que le gouvernement se prépare pour les livrer aux provinces dès que la santé publique donnera son feu vert.

2,9 millions de doses pour enfants

Le Canada a reçu un total de 2,9 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 spécifiquement conçues pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Le nombre de doses actuellement en stock est «assez pour vacciner tous les enfants éligibles à travers le pays», a annoncé la ministre Tassi.

Ces vaccins contre la COVID-19 contiennent des concentrations d’ARN messager trois fois plus petites que les vaccins pour les personnes de 12 ans et plus.

