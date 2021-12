Demande d’aide

Séparée depuis dix ans et sans enfants, je me suis retrouvée seule. J’ai bien tenté de recontacter des collègues du temps de mes études ou de ma vie de bureau, mais comme j’ai quitté ces circuits il y a longtemps, je frappe un mur. Avez-vous quelque chose à me suggérer pour me faire des amis, maintenant qu’on peut recommencer à fréquenter les gens sans obligations ?

M-T. B.

Entre autres, l’organisme JASS à Montréal offre des activités de plein air et des rencontres amicales régulièrement, et le RSDO (Regroupement des séparés et divorcés de l’ouest) offre des rencontres, des ateliers et des activités pour des gens comme vous. Une simple recherche sur internet vous indiquerait certainement d’autres ressources, pourvu que vous souhaitiez vraiment les trouver.