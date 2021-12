Enroué, Biden assure qu'il n'a qu'un « rhume »

WASHINGTON | Le président américain Joe Biden a assuré vendredi que sa voix très enrouée était due à un « rhume » contracté au contact de son petit-fils, indiquant être testé « quotidiennement » pour la COVID-19.

Il a donné vendredi une allocution consacrée à l'économie avec une voix enrouée et quelques quintes de toux, poussant un journaliste à l'interroger sur sa santé.

« Je vais bien. Je suis testé tous les jours pour la COVID. Ce que j'ai, c'est un petit-fils d'un an et demi qui avait un rhume et qui aime embrasser son papi. C'est seulement un rhume », a-t-il dit.

Joe Biden a passé le week-end dernier, celui de la très populaire fête de Thanksgiving, en famille.

Les États-Unis redoutent une flambée de cas de COVID-19, avec l'arrivée de l'hiver et la propagation du nouveau variant Omicron.

Au-delà de la pandémie, la santé de Joe Biden, plus vieux président jamais élu aux États-Unis et désormais âgé de 79 ans, suscite une attention particulière dans le pays.

Il a passé il y a deux semaines un bilan de santé complet, dont la Maison Blanche a publié des résultats détaillés, et au terme duquel son médecin a assuré qu'il était « en bonne santé ».