«Julia»: amour et cuisine

Ce documentaire sur Julia Child n’apprendra rien aux amateurs, mais il a le mérite de permettre de retrouver la voix et l’humour de la grande prêtresse de la cuisine américaine.

Les cinéastes Julie Cohen et Betsy West, à la tête de ce «Julia», nous ont donné «RGB» en 2018 et qui traitait de la vie de Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême américaine.

Julia Child en train de présenter des volailles variées avec, en fond sonore, «Fire» de Jimi Hendrix... Les premières minutes de «Julia» sont surréalistes et font croire à une production déjantée, originale, en un mot: passionnante. Mais non. Tant le propos que le ton deviennent ensuite convenus, la vie de la cheffe étant ensuite présentée de manière chronologique.

Évidemment, on apprend quelques détails amusants, Julia Child se remémore des paroles de sa mère, les réalisatrices interviewent des personnes qui l’ont côtoyée ou qui ont travaillé avec elle, dont Suzy Davidson qui a été sa sous-cheffe... et dont la voix fait penser à celle d’Amy Adams.

Car, de fil en aiguille, on ne cesse de penser au «Julie et Julia», sorti en 2009, et dans lequel Julia Child est incarnée par Meryl Streep. On retrouve ainsi, dans le documentaire, la relation entre elle et son mari, sa découverte de la France, l’écriture de son livre de recettes, son émission de télévision. Ce qui était occulté du film de fiction, on le trouve dans ce «Julia». Sa démission de PBS, ses opinions homophobes totalement changées au début de l’épidémie du sida. Et, bien sûr, son féminisme – dont elle s’est toujours défendue – et son influence incontestable sur la naissance de l’art culinaire américain. Oui, cela fait bien plaisir de la voir et de l’entendre... à défaut de découvrir du neuf.

Note: 3 sur 5

À voir aussi