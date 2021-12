La dramaturge et romancière Abla Farhoud est décédée le 1er décembre, a annoncé le Groupe Ville-Marie Littérature, vendredi.

Elle est décédée chez elle, entourée de ses proches, dont son fils Mathieu Farhoud-Dionne, mieux connu sous le nom de Chafiik, un membre du groupe Loco Locass.

Née au Liban en 1945, Abla Farhoud est arrivée au Québec à l’âge de 6 ans. Au milieu des années 1960, elle est repartie au Liban, puis a vécu en France avant de revenir à Montréal en 1973.

On lui doit notamment le roman «Le bonheur a la queue glissante, lauréat du Prix littéraire France-Québec en 1999.

Au cours de sa carrière de dramaturge et de romancière, elle a remporté plusieurs autres distinctions, dont le Prix littéraire des collégiens et le Prix de la Société des écrivains canadiens. Elle a aussi signé «Le fou d’Omar» et son dernier roman, «Havre-Saint-Pierre, pour toujours», sera publié l'an prochain chez VLB éditeur.