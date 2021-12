Les Predators auront l’esprit vengeur

Les Predators de Nashville accueilleront le Canadien de Montréal samedi soir et ils auront plus d’une raison de vouloir offrir à leurs partisans une performance digne de leurs standards.

Lors du passage de la formation du Tennessee au Centre Bell le 20 novembre dernier, les hommes de John Hynes avaient essuyé un difficile revers de 6 à 3 aux mains du Tricolore, qui ne compte que six victoires en 25 duels dans la présente campagne.

«Nous avons une forte mentalité en tant qu’équipe, a indiqué le gardien Juuse Saros, via le site web de la LNH, jeudi. Ce n’est jamais un problème d’efforts ou d’attitude. Évidemment, c’est une longue saison et il y aura des matchs qui n’iront pas de notre côté, mais nous avons une bonne idée de ce que nous avons à faire pour avoir du succès.»

Le Canadien avait d’ailleurs chassé du match l’homme masqué après une trentaine de minutes de jeu, lui qui avait cédé cinq fois sur 19 lancers avant de laisser sa place à David Rittich.

En carrière, le portier finlandais, devenu officiellement gardien numéro 1 des Predators depuis que Pekka Rinne a accroché ses jambières, est sorti gagnant deux fois sur trois lorsqu’il a affronté le Tricolore. Des gains de 4 à 1 et 4 à 2 en 2019 et 2020.

Séquence éprouvante

Les «Preds» sont récemment passés au travers d’une séquence de cinq matchs en huit jours qui ne s’est pas déroulée à merveille. Ils l’ont entamée avec un revers contre le Canadien pour ensuite perdre deux des quatre suivants. L’entraineur-chef de l’équipe a toutefois souligné que son équipe est sur le bon chemin à emprunter.

«L’esprit d’équipe et les gars sont présents, a noté Hynes. Ils essaient et ils travaillent fort, même si ce ne sont pas les plus belles parties. Ils sont restés unis sur le banc. Nous avons fait des erreurs et nous avons payé. Malgré ça, l’atmosphère au sein du vestiaire était bonne et nous sommes restés connectés en tant que groupe.»

Nashville et Saros ont ensuite blanchi les Blue Jackets de Columbus 6 à 0 avant de se faire jouer le même tour, jeudi, dans un revers de 2 à 0 contre les Bruins de Boston. Les Predators accueilleront assurément le Tricolore avec le couteau entre les dents, ne voulant pas essuyer deux défaites consécutives.

