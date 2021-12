Livraison du 1000e avion Global

Cette semaine, Bombardier a procédé à la livraison de son 1000e avion Global à NetJets, soit le premier avion Global 7500 de sa flotte qui peut voler de New York à Beijing sans escale de ravitaillement.

Photos Pierre-Paul Poulin, Pascale Vallée

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, et Patrick Gallagher, président, Ventes, Marketing et Services NetJets, se sont engagés en faveur d’un avenir écoresponsable.

De nombreux employés actuels et anciens ont contribué au programme Global. Marco Beaulieu et Sandrine Guérin sont entourés de Nadia Malick, George Bissas et Laura Maria Panas.

Krystina Poliderakis est entourée de Sergio Marrone, Ray Gangoo et Andy Chung Fat. Cette livraison est la première d’une commande de 20 avions Global 7500 qui rejoindront la flotte de NetJets.

Cette 1000e livraison confirme la longévité et la fiabilité des avions de la gamme Global. Kathy Campeau est en compagnie de Manon Fafard, Josée-Anne Champigny-Penney et Alexandra Kravets.

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, est entouré des employés de l’usine Martin Dallaire, Jean-François Leblanc et Annie Pesant.

Le concert de Noël de la Fondation de l’Hôpital Marie-Clarac a amassé 40 000 $. Sœur Pierre Anne Mandato et sœur Martine Côté, DG de l’Hôpital Marie-Clarac, sont entourées de Raymond Paquin et Marc Hervieux.