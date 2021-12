Madame Chasse-Taches: laver la vaisselle... pas toujours si simple

Laver et essuyer la vaisselle est une des premières tâches que les enfants accomplissent pour aider les parents. Donc, on peut affirmer que nous avons de l’expérience en la matière. Pourquoi donc rencontrons-nous tant de problèmes ?

Des verres blanchâtres

Le calcaire et l’eau dure peuvent laisser un film blanchâtre sur vos verres. Voici trois astuces pour remédier au problème :

Versez de l’eau chaude dans les verres, ajoutez quelques morceaux de pelure de pamplemousse coupée en petites parties. Laissez agir quelques heures avant de les laver à nouveau. Versez en parts égales de l’eau chaude et du vinaigre blanc. Laissez agir une nuit avant le lavage. Frottez l’intérieur du verre taché avec une éponge efface de M. Net. Bien rincer.

Une casserole encroûtée

Couvrez le fond de la casserole encrassée avec une quantité de bicarbonate de soude dilué dans du vinaigre blanc (en parts égales). Réchauffez le mélange une minute sur la cuisinière. Laissez agir une trentaine de minutes avant de brosser ou d’utiliser une éponge légèrement abrasive pour déloger la croûte carbonisée.

On peut aussi recouvrir le fond de la casserole de savon destiné au lave-vaisselle dilué dans un peu d’eau bouillante. Laissez le produit agir toute la nuit. Au matin, placez la casserole sur le feu, portez à ébullition, retirez la casserole du feu. Les particules se détacheront facilement.

Un linge à vaisselle performant

C’est à Hébertville, au Lac-Saint-Jean, que deux mères de famille, Marie-Hélène Doucet et Mylène Lessard, ont créé une collection de produits en microfibre de suède. Surprenants, les linges à vaisselle de l’entreprise Solem absorbent l’eau instantanément, ne laissent pas de charpie, font briller la verrerie et s’assèchent rapidement. Solem présente entre autres une vaste collection de serviettes légères aux imprimés colorés, réversibles, ultra absorbantes et qui ne dégageront pas de mauvaises odeurs grâce au séchage rapide. Infos : solem.ca