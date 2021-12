Mikaël Kingsbury prêt à dompter la piste de Ruka

Le champion québécois Mikaël Kingsbury est prêt pour l’ouverture de la saison des bosses, ce samedi en Finlande, sur le circuit de la Coupe du monde de ski acrobatique.

Kingsbury est ainsi de retour sur les pentes de Ruka, là où, le 29 novembre 2020, il avait été victime d’une fracture aux vertèbres T4 et T5 lors d’un entraînement.

Le Québécois, double médaillé olympique et multiple champion du monde, s’était ensuite retrouvé sur la touche pendant deux mois. À son retour, il a notamment été couronné deux fois plutôt qu’une aux Championnats du monde d’Almaty, au Kazakhstan, en mars. Après l’épreuve individuelle, il avait effectivement gagné la finale des bosses en parallèle le lendemain.

«C’est là où je me suis blessé et oui je veux prendre ma revanche, mais c’est une piste qui est vraiment spéciale et où j’ai réussi plusieurs premières, notait récemment Kingsbury, à propos du rendez-vous à Ruka, selon des propos rapportés par "Le Journal de Québec". J’y ai remporté mon premier podium en carrière en 2010; j’ai signé ma 50e victoire en carrière et obtenu mon 100e départ [en 2019]. J’ai gagné huit courses en 10 départs à Ruka. J’ai plusieurs beaux souvenirs de cet endroit.»

En plus de Kingsbury, qui a remporté quatre médailles d’or en cinq sorties lors de la dernière campagne, les sœurs Justine et Chloé Dufour-Lapointe seront en action chez les femmes, tout comme Valérie Gilbert. Dans l’ombre du grand champion, Kerrian Chunlaud, Gabriel Dufresne et Elliot Vaillancourt sont les autres Québécois en lice au niveau masculin. Rappelons que tous ces athlètes tenteront d’assurer leur qualification pour les Jeux olympiques de 2022 au cours des prochaines semaines.

Une huitième place pour Fontaine

À l’épreuve des sauts, le Québécois Miha Fontaine a par ailleurs bien fait à Ruka, vendredi, avec une huitième place. Ce résultat suivait sa 13e position obtenue jeudi alors que Fontaine avait également récolté le meilleur résultat canadien.

Chez les femmes, Flavie Aumond a été la meilleure représentante du Canada, vendredi, avec une 15e place tandis que Marion Thénault avait pris le 11e rang, la veille.

