Offrez un livre horticole en cadeau

Ce Noël, je vous suggère d’offrir aux membres de votre famille un livre portant sur l’horticulture, l’agriculture urbaine ou la nature. Dans ce monde qui vacille, la pratique du jardinage et de l’agriculture urbaine est une activité réconfortante, fort utile et donnant un sens à nos existences.

Le Jardin potager

Photo courtoisie

Si vous vous intéressez à l’agriculture urbaine, voici le livre qu’il vous faut ! Cet ouvrage saura aussi bien plaire aux néophytes qui souhaitent cultiver quelques plantes comestibles en contenant sur leur terrasse qu’aux jardiniers aguerris. Le jardin potager répond en fait à plus de mille quatre cents questions susceptibles de germer dans l’esprit des jardiniers.

Horticulteur renommé, Bertrand Dumont offre dans ce livre de précieux conseils sur tous les aspects du potager, de la préparation du sol à la récolte, en passant par les semis, la plantation et l’entretien.

À l’ère des OGM et de l’industrialisation de l’agriculture, Le Jardin potager est un ouvrage essentiel à tous ceux qui souhaitent retrouver l’essence des aliments en cultivant eux-mêmes leurs propres fruits et légumes. Publié par les Éditions Multimondes.

Sur le fil de nos vies

Photo courtoisie

Peu avant son décès en 2016, l’ornithologue André Dion avait demandé à sa conjointe d’écrire leurs mémoires. Il aura fallu près de quatre ans à France Dumas Dion pour résumer cette vie exaltante et bien remplie. Elle y parle entre autres des nombreux projets qu’ils ont menés à bien durant leur vie commune, dont la publication d’une vingtaine d’ouvrages sur les oiseaux et l’organisation d’une vaste opération visant à favoriser le retour du merle bleu de l’Est en sol québécois. Grâce à leur travail et celui des quelque 450 membres de la Fondation France et André Dion, plusieurs milliers de nichoirs pour attirer le merle bleu ont été installés dans la province.

Pour commander le livre Sur le fil de nos vies, envoyez un courriel à l’adresse électronique suivante :

fdion971@gmail.com.

Les mots de la Terre

Photo courtoisie

Yves Gagnon, horticulteur réputé bien connu des jardiniers québécois, vient de publier un tout nouveau livre intitulé Les mots de la Terre. Dans ce livre magnifiquement illustré par Mélika Bazin, l’auteur propose une réflexion sur l’impact de notre mode de vie en regard des changements climatiques en cours.

Yves Gagnon est convaincu que si l’humain modifie un tant soit peu sa relation à la Terre, il peut en préserver la biodiversité, freiner la hausse des températures et trouver une place juste et honorable. Empreint de poésie, cet ouvrage propose des solutions qui permettent à l’être humain de s’adapter aux changements climatiques sans y contribuer. Publié par les Éditions Colloïdales.

Le maraîchage nordique

Photo courtoisie

Faire pousser des légumes en hiver sous un climat nordique, c’est tout à fait possible ! C’est ce que démontrent les auteurs de ce livre, Jean-Martin Fortier et Catherine Sylvestre, forts de plusieurs années de recherche et d’expérimentation en maraîchage nordique.

Ainsi, ce guide pratique magnifiquement illustré présente tous les conseils pour arriver à faire de la culture maraîchère au cœur de l’hiver. Plus qu’un simple mode d’emploi, Le maraîchage nordique est aussi un ouvrage résolument engagé, proposant un nouveau modèle d’autosuffisance alimentaire fondé sur une agriculture écologique, régénératrice et de proximité. Publié par les Éditions Cardinal.