Programme PACTE : QS veut voir le guide secret, le PQ et PLQ dénoncent Fitzgibbon

Québec solidaire demande de voir le guide interne secret et ses critères complets qui ont donné accès ou non aux compagnies au coffre-fort du programme d’aide d’urgence à la pandémie PACTE.

Le parti a déposé une motion au Salon bleu, vendredi, pour réclamer qu’il soit rendu public. Pendant ce temps, le Parti libéral du Québec déplorait le «récidivisme» et le Parti Québécois l’approche «élastique» du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en matière d’éthique.

La Vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, a révélé la semaine dernière dans son rapport annuel que, grâce à son pouvoir discrétionnaire, Pierre Fitzgibbon avait autorisé pour 68 millions $ en prêts à au moins 10 compagnies qui ne respectaient pas les critères du PACTE.

Or, Investissement Québec et le ministère de l’Économie refusent toujours de fournir le fameux guide contenant l’ensemble des critères sur lesquels ils se basaient pour accepter de prêter de l’argent ou non à des compagnies dans le cadre du Programme PACTE.

Le pouvoir discrétionnaire du ministre n’avait jamais été rendu public, a-t-elle écrit dans le document, évoquant un manque de transparence envers l’ensemble des entreprises. L’identité des compagnies qui en ont profité n’a pas été révélée.

Depuis cette publication, malgré les multiples demandes des différents partis politiques, le gouvernement refuse toujours de fournir la liste des compagnies ayant reçu un prêt grâce à l’approbation du ministre de l’Économie.

