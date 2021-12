Quels sont les VUS compacts les plus sécuritaires?

Sur 20 VUS compacts, un seul a passé les derniers tests de collision de l’IIHS, une donnée qui en surprend plusieurs.

Le chroniqueur automobile Antoine Joubert, en entrevue à l’émission À vos affaires, apporte cependant un bémol.

«Évidemment, plus les années passent, plus ce genre de test là est sévère. Si on compare avec des véhicules qu’on vendait il y a seulement 10 ou 15 ans, les véhicules sont généralement, de façon structurelle, beaucoup plus sécuritaires», dit-il.

Il note également que plusieurs véhicules possèdent de nombreux accessoires de sécurité, tels que la détection de changement de voie ou d’angles morts ou encore le freinage d’urgence, qui ne sont pas pris en compte dans les tests de collision.

Le chroniqueur prévient toutefois qu’il ne faut pas délaisser les éléments structurels du véhicule au profit de ces accessoires.

«Je pense qu’il faut arrêter de penser que les systèmes d’assistance à la conduite sont là pour régler tous les problèmes», mentionne-t-il.

Selon l’IIHS, parmi les VUS compacts, c’est le Mazda CX-5 qui est le plus sécuritaire.

Deux des modèles qui ont échoué au test sont le populaire Honda HR-V et le Mitsubishi Eclipse Cross.

Antoine Joubert n’est cependant pas certain que ces résultats rendront ces véhicules moins populaires.

«Dans le cas du Honda, c’est un véhicule qui est très, très, très convoité sur lequel on a une sécurité active qui est presque exagérée, dans la mesure où c’est un véhicule qui ne vous donne pas beaucoup de latitude. Les systèmes d’assistance à la conduite vont être très proactifs pour justement éviter qu’il y ait collision ou dérapage», explique-t-il.

À propos du Mitsubishi Eclipse Cross, il note que le véhicule «a un système de rouages intégral très performant, mais qui, au niveau de la stabilité de la caisse, affiche des lacunes et au niveau de sa rigidité structurelle», analyse-t-il.