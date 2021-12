Signalements records à Info-Crime Montréal

Alors que Montréal traverse une crise liée aux armes à feu, la ligne Info-Crime a reçu plus du double de signalements d’information par rapport à l’année dernière, selon son dernier rapport annuel.

« C’est une excellente nouvelle, les gens du public ont été nombreux à prendre le téléphone, alors qu’ils peuvent détenir des informations précieuses pour des enquêtes », s’est réjoui le directeur général de l’organisme, Jean Touchette, en entrevue avec Le Journal.

Un total de 10 624 interactions avec les citoyens a été enregistré entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, un record pour l’organisme. Pour l’exercice précédent, le total était de 5826 signalements.

Pour la première fois également, le nombre de transmissions d’information en ligne a été supérieur à celles via le téléphone, alors que les gens ont rempli le formulaire 5488 fois.

Mais l’organisme estime que les épisodes de violence à Montréal ne sont pas les seuls responsables de la hausse fulgurante des signalements.

« C’est un paquet de facteurs. Nous avons été bien plus visibles, plus que jamais. On ne veut pas que les gens disent que nous sommes plus sollicités à cause de ce qui se passe. Oui en partie, mais pas en totalité », a souligné M. Touchette.

Délier les langues

Info-Crime, qui garantit l’anonymat et la confidentialité aux utilisateurs, a aussi décidé d’augmenter sa récompense maximale de 2000 $ à 3000 $, dans l’espoir de « délier des langues ».

Ce montant peut être remis si une information permet une arrestation dans une affaire de meurtre.

« Mais la grande majorité des citoyens ne veulent rien en retour », a affirmé Jean Touchette.

De son côté, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s’est réjoui de cette collaboration, surtout considérant la « dernière année difficile » en termes de violence par armes à feu.

« On a besoin de l’implication de tous », a rappelé l’inspecteur David Shane.

Ce dernier comprend l’inquiétude des citoyens devant le phénomène, mais a voulu se faire rassurant en ajoutant que « tous les efforts » sont déployés par les autorités.

