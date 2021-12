Un Cirque du Soleil moins lumineux

Daniel Lamarre quitte la direction du Cirque du Soleil, un fleuron grandement écorché depuis l’arrivée de la pandémie du coronavirus.

Administrateur de grands talents, Lamarre avait permis au visionnaire créateur Guy Laliberté de faire du Cirque du Soleil l’un de plus nos plus grands joyaux de renommée mondiale.

Mais lorsque Guy Laliberté a décidé de passer à la caisse en cédant en juillet 2015 le contrôle de sa fabuleuse entreprise au consortium formé par le fonds américain TPG, le fonds chinois Fosun et la Caisse de dépôt et placement du Québec, ce fut le début d’une nouvelle ère moins reluisante, financièrement parlant.

Daniel Lamarre s’est retrouvé du jour au lendemain aux prises avec une multinationale du divertissement sérieusement endettée à cause de ses nouveaux actionnaires de contrôle.

SURENDETTEMENT

Pour financer l’acquisition du Cirque du Soleil, le consortium TPG-FOSUN-CAISSE a surendetté le Cirque. Ce qui a eu pour effet de fragiliser la rentabilité de notre fleuron le plus renommé au monde.

Malgré cela, Daniel Lamarre a réussi à garder l’entreprise « viable » durant plusieurs années. En fait, jusqu’au moment où la pandémie l’a contraint à stopper tous les spectacles, à compter de mars 2020.

En raison du surendettement dont était victime le Cirque du Soleil, ce fut le début de la fin pour le consortium TPG-FOSUN-CAISSE. Malgré ses tentatives de refinancement du Cirque, le consortium a été mis K.O. Et il a perdu le contrôle du Cirque.

Ce sont les principaux créanciers du Cirque, menés par le fonds torontois The Catalyst Capital Group, qui ont finalement mis le grappin sur le Cirque du Soleil.

Un Cirque qui, en raison de la longue pandémie de la COVID, lutte toujours pour sa survie financière avec la relance de ses spectacles. Le Cirque opère actuellement avec 400 employés alors qu’il en comptait environ 2500 avant l’arrivée de la pandémie du coronavirus. Cela démontre à sa face même qu’on est loin des beaux jours !

LE PIF DE LALIBERTÉ

Chose certaine, le grand gagnant de l’aventure du Cirque du Soleil, c’est assurément Guy Laliberté. Après avoir encaissé en 2015 la somme astronomique de 1,5 milliard US lorsqu’il a cédé 90 % du Cirque au consortium TPG-FOSUN-CAISSE, Laliberté a réussi à convaincre la Caisse de lui verser la rondelette somme de 100 millions de dollars en échange de son 10 % restant.

Quand la Caisse a-t-elle effectué cette transaction ? Le 14 février 2020, soit juste avant que le Cirque annule tous ses spectacles à travers le monde.

Résultat final : la Caisse a perdu 228 millions $ dans l’aventure du Cirque du Soleil.

QUÉBEC AUX AGUETS

Sous le contrôle de Catalyst Capital Group, le nouveau PDG Stéphane Lefebvre aura pour défi de redresser les finances du Cirque.

Côté finances, pas de doute qu’il s’y connaît puisqu’il occupait précédemment les fonctions de directeur financier et de chef de l’exploitation du Groupe Cirque du Soleil.

Cela dit, les fonds privés du type Catalyst Capital Group se donnent généralement quelques années pour redresser la situation financière des entreprises acquises pour ensuite les revendre à gros prix.

Chose certaine, le jour où le Cirque du Soleil va « revenir » sur le marché, attendez-vous à ce que le gouvernement du Québec, de concert avec Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement, fasse tout en son possible pour que le Cirque redevienne sous le contrôle du Québec inc.

C’est « ben correct » mais pas à n’importe quel prix, question de ne pas se faire passer un autre sapin comme ce fut le cas avec les 100 millions de dollars que la Caisse a versés à Guy Laliberté pour acquérir ses 10 % d’actions restantes, et ce, juste avant l’arrêt de tous les spectacles du Cirque.