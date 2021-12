PROULX, Louise



À Laval, le 2 décembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Louise Proulx, épouse de feu M. Bernard Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ann, François (Linda), Paul, Christian (Geneviève), Sylvain et Joël (Sophie) ses petits-enfants Benoit (Marie-Eve), Jean-François, Geneviève (Benoit), Vicky (Gabriel), Michel, Rose (Branden) et Chrystel (Charles), Alexandra (Olivier) et Jonathan, ses arrière-petits-enfants Ariele, Arthur, Élèna-Louise et Mélodie, sa soeur Thérèse (Jean-Paul), son frère Richard (Sophie), Jeanine ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 décembre 2021 de 10h à 12h au complexeUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 12h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.