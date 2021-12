CHEVRIER, Nicole

née Parisien



La famille de Nicole Parisien a le regret d'annoncer son décès survenu le samedi 27 novembre 2021 à l'âge de 84 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Hervé Chevrier, son fils Pierre Chevrier (Louise Picard), ses petits-fils Kevin et Jonathan et ses arrière-petits-fils Antoine, Thomas et Noah, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.