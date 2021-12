CÉRAT, Lise



À Montréal, le 27 novembre dernier, est décédée paisiblement madame Lise Cérat, à l'âge de 82 ans.Elle laisse derrière elle son conjoint des 40 dernières années Bernard Sabourin, sa fille Danielle (René); sa petite-fille Caroline (Maxime) et ses arrière-petits-enfants Liam et Livia.Elle manquera à ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi qu'à ses neveux et nièces et autres parents et amis.Bernard Sabourin vous invite à lui rendre un dernier hommage mardi le 7 décembre, de 10h à 12h et de 13h à 16h au complexe funéraire St-François d'Assise Urgel Bourgie au 6700 rue Beaubien E., Montréal, H1M 3E3.Une cérémonie commémorative aura lieu vers 16h.