CONSTANTINEAU, Berthe



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Berthe Constantineau, survenu le 22 novembre 2021, à l'âge de 76 ans. Elle était la conjointe de monsieur André Brunel.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs, Carmen, Robert (Angélina), Solange (Alain), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 décembre 2021, de 14 h à 16. Une cérémonie aura lieu à 16h en la chapelle.Pour y assister virtuellement rendez-vous au :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québecoise du cancer.