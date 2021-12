BINETTE, Gilberte

(née Chouinard)



De Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 27 novembre 2021, à l'âge de 84 ans est décédée Mme Gilberte Chouinard, épouse de feu Robert Binette.Elle laisse dans le deuil ses 3 filles, Renée, France (Jean-François) et Josée (Éric), ainsi que ses 7 petits-enfants, Olivier, Stéphanie (Louis Pier) et Antoine Brière, Joanie et Julien Giroux, Chloé (Boyan) et Audrey (Marc-André) Labelle-Binette, ainsi que son arrière-petite-fille Maélie, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 10 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 11 décembre dès 12h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 14h en l'église de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.Votre présence en salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec, soit un maximum de 50 personnes en salon.