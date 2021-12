LABRANCHE, Normand



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Normand Labranche, le 23 novembre 2021, à l'âge de 74 ans. Il laisse dans le deuil son frère, sa belle-soeur et ses nombreux amis.Yvan et Louise recevront vos condoléances et surtout vos gros câlins, Chez Roger, au 2300 rue Beaubien Est à Montréal, le samedi 11 décembre de 11h à 14h30.N.B.: Le passeport vaccinal est OBLIGATOIRE (la vérification sera faite à l'entrée.)Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à fondation@logisrosevirginie.org ou à la Fondation du CHUM.T. SANSREGRET