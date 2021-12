BOUCHARD, Roland



Le 24 novembre 2021, nous a quittés tout doucement notre cher Roland à l'âge de 93 ans.Monsieur Roland Bouchard laisse dans le deuil son épouse Candide Girard, ses enfants: Claude, Caroline (Charlaine); ses petits-enfants: Marco, Dominic et Julianne (fils et fille de Claude), Carl et Cassandra (fils et fille de feu Jean) et sa petite-fille Charlie. Il laisse également dans le deuil ses soeurs Gemma et Ghislaine (Benoit); de nombreux neveux et nièces ainsi que des amies précieuses de la famille, Christiane et Ginette.Nous lui souhaitons un repos bien mérité.