HÉROUX, Gertrude



À Verdun, le 22 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Gertrude Héroux.Elle laisse dans le deuil ses frères Yves (feu Micheline), Michel (Ginette Larosée), ses neveux Daniel (Julie), Luc (Chantal) et Sébastien (Martin), ses nièces Linda (Charles) et Luce (Jacques) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 décembre 2021 de 13h à 16h suivi des funérailles à 16h au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.