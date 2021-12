BEAULIEU, Albert



De Boucherville, le 26 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé paisiblement entouré de ses proches, monsieur Albert Beaulieu, époux de feu Lise Boucher.Il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Éric Toutant), Isabelle, Christiane (David Ostiguy), ses petits-enfants Charles, Antoine, Alexandre, Élyse, Charlotte, Catherine, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941le vendredi 10 décembre de 18h à 21h et le samedi 11 décembre de 13h30 à 15h30.Les funérailles auront lieu le samedi 11 décembre à 16h en l'église Saint-Sébastien, 780 rue Pierre-Viger, Boucherville.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.