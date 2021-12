Filiatrault-Pettigrew, Lise



Le 28 novembre, Lise nous a quittés paisiblement entourée de sa famille au CHAL de Châteauguay. Suite à un cancer foudroyant, elle n'a pu échapper à son destin.Elle laisse dans le deuil, son mari, Réal J Laferriere, ses deux filles, Lynn Pettigrew et son mari Eric Felton, Sophie Pettigrew et son mari Benoit Auclair. Elle laisse aussi ses adorables petits-enfants, Frédérique et Sandrine Auclair ainsi que Audrey et Mathieu Felton. Elle laisse aussi ses frères Claude, Yvan et son épouse Pierrette ainsi que sa soeur Nicole et son mari Georges Brosseau. Elle laisse dans sa belle-famille, Christian Laferriere et son épouse Carole, Benoit Laferriere, ses neveux Mathieu et Véro, Liel et Lyane ainsi que les cinq arrière-petits-enfants de son mari qu'elle adorait: Béatrice, les jumeaux Antoine et Charles, Laurence et Margot. De nombreux amis font aussi partie de ces gens qu'elle aimait beaucoup.Au fil des années, Lise fut une femme très engagée dans la ville de Châteauguay, elle opéra avec succès différents commerces dont un salon de coiffure, une bijouterie, un casse-croûte très populaire, et son bowling (CHAT-O-RAMA) au-delà de 30 ans. Pour elle, organiser des ligues de bowling était une de ses forces, elle avait un talent extraordinaire pour rassembler les gens et ces derniers le lui rendaient bien. Elle devint aussi vice-présidente de la Chambre de commerce de Châteauguay pour quelques années. Le Directeur général des élections du Canada lui confia le mandat de Directrice des élections fédérales pour les comtés de Châteauguay, Mercier, Sainte-Catherine, Delson et Candiac, elle y contribua pour les élections des Premiers ministres Jean Chrétien, Paul Martin et Stephen Harper, durant une période de 10 années.Femme de tête, elle a su, avec brio, y laisser sa marque parmi les différentes sphères de la gestion de ses commerces. Elle adorait jouer au golf, qui était un de ses grands plaisirs, tout comme se retrouver avec des gens et amis, toujours avec un esprit sportif. Pour l'ensemble de ses amis/amies et clients/clientes elle fut loyale et a entretenu des liens sincères tout au long de ces années. Elle a toujours été humble dans toute sa splendeur. À tous ses amis, vous avez été une source de joie de tous les instants.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge dont ceux des soins palliatifs, spécifiquement le docteur Jean-Philippe Parent, ainsi que toute l'équipe du département d'oncologie pour leur grande disponibilité et leur professionnalisme.La famille accueillera les visiteurs le vendredi 10 décembre de 10h00 à midi et de 13h00 à 21h00. Suivra le samedi 11 décembre de 9h00 à 11h00, suite à laquelle suivra la liturgie de la Parole en la chapelle du salon:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTE, CHÂTEAUGUAY450 699-9919 / www.alexandrenicole.com