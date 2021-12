THIBEAULT, Alain



De Terrebonne, le 28 novembre 2021, à l'âge de 64 ans est décédé M. Alain Thibeault.Il laisse dans le deuil sa fille Juliette, sa soeur Régine (Laurent), son neveu Stéphane (Valérie) ainsi que ses enfants Jérémie et Guillaume. Il laisse aussi dans le deuil Marie-Josée et Maude (Guylain) ainsi que plusieurs amis et connaissances liées au travail.Il fut confié au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Héros de tous les jours.