DUBOIS, Rosaire



Le 28 novembre 2021, à l'âge vénérable de 94 ans, est décédé monsieur Rosaire Dubois, époux de madame Cécile Lafleur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Daniel (Véronique Lord), sa fille Marie-Claude, ses petits-enfants Charlotte, Juliette, Élyane et Rosalie; son frère Gabriel (Gisèle Gariépy) ainsi que plusieurs autres parents et amis et tout particulièrement la Famille Deschênes.La famille vous invite à venir le saluer une dernière fois. Elle vous accueillera au complexe :le samedi 11 décembre 2021 dès 10h, suivi des funérailles à 14h à l'église Saints-Simon-et-Jude, sise au 85, rue du Sacré-Coeur à Charlemagne.