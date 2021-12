GIROUX, Jeanne



À Montréal, le vendredi 26 novembre 2021 est décédée, à l'âge de 86 ans, Jeanne Giroux, épouse de feu Réal Taillon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn (Ariadni), Sylvie (Bernard), Michel (Chantal), Francine (David) et Danielle (Stéphane); ses sept petits-enfants Alexis, Samuèle, Christian, Caroline, Isabelle, Gabrielle et Mégan; ses arrière-petits-enfants, ains qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 12 décembre 2021 de 13h à 17h, suivi des funérailles au même endroit.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.