ARCHAMBAULT, Marie-Paule



À Terrebonne, est décédée à l'âge de 94 ans, madame Marie-Paule Archambault, autrefois de Repentigny, épouse de feu Jean-Paul Vanasse. Elle était ex-directrice adjointe de l'école polyvalente Jean-Baptiste-Meilleur.Elle laisse dans le deuil, ses deux soeurs Rollande s.m.r et Irène c.n.d, sa belle-soeur Marie-Marthe Forest, ses nièces Jocelyne et Isabelle Archambault (Jacques-Michel Parisé), son neveu Daniel Archambault et sa petite-nièce Marie-Ève Parisé ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de L'Assomption, le samedi 11 décembre, à partir de 10h, suivi des funérailles à 11h.