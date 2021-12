ROBERT, Pierre



De Boucherville, le 21 novembre 2021, est décédé monsieur Pierre Robert, fils bien-aimé de feu Claire Jodoin et de feu Henri Robert.Pierre laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, Nicole (Jean Tremblay), Ginette (feu Valant Lefebvre), Jacqueline (Daniel Girouard), Michel (Diane Beauregard), Diane (Jude Francis), Cécile et Mario (Martine Jean), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et amis.Un merci particulier au Dre Annie Lavigne ainsi qu'au personnel des soins intensifs de l'hôpital Charles-Lemoyne qui se sont tellement dévoués pour notre frère Pierre.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 décembre de 10h à 13h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 / Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 13h en la chapelle du Complexe funéraire Pierre Tétreault.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Au lieu de fleurs, des dons pour la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne seraient appréciés.