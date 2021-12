GLADU, Raymond-Marie



M. Raymond-Marie Gladu, âgé de 83 ans, est décédé le 17 novembre 2021. Il enseigna à LaSalle et a bénéficié d'une retraite bien méritée. Marié 40 ans à son épouse Aline, il s'est dévoué à la soigner jusqu'à son dernier repos en 2003.Fils de feu Roland Gladu et feu Yvonne Lambert, il laisse dans le deuil ses filles Isabelle et Christine-Marie, ses petits-enfants Laurent-Benoît, André-Philippe, Camille, Jean-Michel, ses six arrière-petits-enfants, son frère Lambert, ses soeurs Jeanne D'Arc, Suzanne, Monique, Claudette et Simone, ainsi que les membres de la famille Tremblay, plusieurs neveux et nièces. L'ont précédé son frère André, ses soeurs Laurette, Françoise, Marie-Laure et Lise.