GIRARD, Martin



À Montréal le 24 novembre 2021, est décédé après un long combat contre le cancer M. Martin Girard, fils de feu Jean-Charles Girard et feu Thérèse Fortin. Il était l'époux de Céline Duchesne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs : Olivette Girard (feu Pierre Girouard) et Charlotte Girard (Gérald Lavoie); sa belle-famille : Marcelle Duchesne (feu Robert Dahl), feu Claude (feu Raymonde Dufour), Ghislain (Clercy Cloutier), Ghislaine (Roger Dahl), feu Yvan (Huguette Boivin), Normande (feu Odina Baril), Laurier (Claire Guay), Clairmont (Dorothée Maltais), Laval (Lise Beaudoin); ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera les parents et amis en respectant les consignes de la Santé publique (lavage des mains, distanciation sociale et port du couvre-visage) à la :873 RUE DE LA FABRIQUELA BAIELes heures d'accueil sont samedi le 11 décembre 2021 de 12h30 à 16h. La célébration de la Parole aura lieu par la suite à la chapelle du salon funéraire.Pour ceux et celles qui ne pourraient se joindre à nous, il est possible de participer à distance à la célébration qui sera en diffusion directe et en rediffusion par la suite au :Considérant la situation actuelle, c'est notre façon à nous de vous sentir proche de nous.Pour ceux et celles qui le désirent, une personne bénévole de la Société canadienne du cancer sera présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour démontrer votre soutien à la famille de M. Girard et partager un souvenir, visitez notre site:Pour informations : (418) 543-0755courriel : gravel@dignitequebec.com