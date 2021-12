MONTBLEAU (née Desjardins)

Thérèse



De Mercier, le mercredi 1 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Desjardins, épouse de feu M. Roger Montbleau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Andrée Poulin) et Réjean (Céline Bédard), ses petits-enfants Karine Montbleau (Abel Sodonon), Mathieu Montbleau (Claudia Farnesi), ainsi que Sarah, Elizabeth (Maxime) et Philippe Dunn (Kira), sa soeur Jacqueline Lepage, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire:4 RUE VERVAISMERCIERle vendredi 10 décembre dès 9h suivi d'une liturgie à 11h en la chapelle du salon.