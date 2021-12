À tout problème existe une solution

Je suis un artiste dans la vingtaine qui a très difficilement vécu la pandémie. Heureusement que des compensations nous étaient offertes, sinon je ne sais pas comment j’aurais pu traverser cette année et demie de schnoute, parce que même les domaines où je me réfugiais pour arrondir mes fins de mois quand mon métier ne me permettait pas de survivre étaient eux aussi fermés.

De qui a-t-on entendu parler pendant cette longue pause dans la normalité de la vie ? Des vieux qui étaient plus vulnérables, des vieux qui mouraient en pagaille, et des vieux qu’il fallait protéger contre le virus en les privant de voir leurs proches. Je le sais que ce fut dur pour eux, pour avoir vu mes parents s’inquiéter à mort pour mes deux grands-mères.

On a peu entendu parler des familles qui ont été obligées de vivre à quatre, cinq ou six dans leurs petits logements, en essayant de ne pas trop se marcher sur les pieds ou s’entretuer. Ni de ces camionneurs qui ont fait des navettes interminables entre le Canada et les États pour s’assurer que les épiceries seraient remplies de toutes les denrées dont les gens avaient besoin pour se sentir en sécurité. En oubliant ces vampires qui ont vandalisé les tablettes de papier-cul des supermarchés parce qu’ils avaient l’argent disponible pour le faire.

On nous a abreuvés de la nécessité de protéger notre monde médical de qui dépendaient nos hôpitaux largement sollicités pendant la pandémie. Mais qui a pris le temps de s’intéresser au sort des autres corps de métier qui travaillent aussi dans ces mêmes lieux pour que tout y soit top shape, de l’ampoule électrique, en passant par la lessive

et le ménage ?

Vous devez bien vous demander où je m’en vais ainsi avec mes gros sabots? Pas bien loin vous allez voir. Il y a tant de secteurs dont on a fait ressortir les déficiences ces derniers temps, au point d’en donner mal au cœur. Lequel choisir en premier pour l’améliorer, entre le secteur médical, celui de l’éducation ou celui de la petite enfance ? Selon moi, ça va dépendre de la force de frappe du syndicat qui y fait régner sa loi. Et comme ils sont tous plus ou moins fonctionnaires, c’est certain qu’on va les écouter.

Mais tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires, qui commençaient une carrière comme moi et qui devaient se rabattre sur 56 petits boulots pour survivre. Et je précise, 56 petits boulots qui ont cessé d’exister pendant un an et demi, qu’est-ce qu’ils ont fait, eux, quand l’idée de suicide ne les séduisait pas comme c’était mon cas? Et bien ils se sont creusé la cervelle pour trouver quelque chose qui pourrait les allumer et leur donner un peu d’espoir. Car oui, il n’y a pas que l’argent dans la vie, il y a aussi l’envie de se sentir utile, et générer l’espoir d’une vie meilleure.

Et j’ai trouvé, en m’impliquant dans une œuvre humanitaire de mon quartier, grâce à une amie qui m’y a entraîné un matin où j’étais au plus bas dans mon estime personnelle. Je ne vous dirai pas que je m’y suis plu d’un coup de baguette magique, ce serait faux. Mais avec les temps, le bonheur que je connais à côtoyer des plus démunis que moi, qui malgré ça sont comme des bougies d’allumage, je puis affirmer que la pandémie m’a révélé à moi-même.

Un anonyme heureux

Merci pour ce témoignage d’un vécu pas ordinaire, mais oh combien inspirant ! Il semble d’ailleurs que cette pandémie ait fait naître des vocations étonnantes chez certains. Il reste à souhaiter que pour plusieurs ce fût l’occasion de remettre en balance leurs priorités d’avant pour en choisir de meilleures et de plus conformes aux valeurs fondamentales de charité, de parité, d’égalité et d’amour qui devraient mener nos vies.