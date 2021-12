BOURQUE, Sylvie



Le 18 novembre 2021, à St-Denis-de-Brompton, Sylvie est décédée dans son sommeil à la suite d'une longue maladie. Elle était la fille de feu Monique Dumaine et feu Jean-Eudes Bourque de Lac-Mégantic.Elle laisse dans le deuil son mari et amoureux Jules-Pascal Venne, qui l'a accompagnée jusqu'à la fin; sa soeur Josette (Luc Trépanier) et ses frères Alain et Christian (Sandra MacLeod); sa filleule et son neveu, Stéphanie et Nicolas Bourque; sa belle-fille Stéphanie Venne et la fille de celle-ci Alexandra Breton; sa belle-famille Venne ainsi que des collègues de l'Université de Sherbrooke et beaucoup d'amitiés tissées au fil des ans.Le nom de Sylvie évoque la forêt et la nature qu'elle aimait passionnément. Tous se souviendront de Sylvie comme une personne positive, courageuse et aimante.Une cérémonie aura le lieu le samedi 11 décembre 2021 de 10h à 13h, à la4230 RUE BERTRAND FABISHERBROOKE, G1N 1X6Vos témoignages de sympathie, au lieu de l'envoi de fleurs, peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation Mira.don en ligne - Fondation Mira inc.(jedonneenligne.org)