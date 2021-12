«Allen s’est encore levé» –Suzuki

NASHVILLE | Le Canadien avait l’obligation de partir rapidement du Bridgestone Arena pour se rendre immédiatement à l’aéroport. Avec seulement 15 minutes pour la période des entrevues, seuls Nick Suzuki et Dominique Ducharme ont rencontré les journalistes. Suzuki a décrit Jake Allen comme le joueur clé de ce match.

« Jake a fait de gros arrêts, surtout en troisième période. Il s’est encore levé pour notre équipe. Comme groupe, je trouve que nous avons joué un bon match. Mais nous devons nous tenir loin du banc des punitions. Les Predators sont une équipe qui gagne en rythme avec leur jeu en supériorité numérique. Mais nous nous sommes bien défendus en infériorité numérique (0 en 5 pour Nashville). À cinq contre cinq, c’était l’un de nos meilleurs efforts dernièrement. »

– Nick Suzuki

Auteur du premier but de la saison sur la route, Suzuki était l’homme de toutes les missions de Dominique Ducharme parmi les attaquants. Il a marqué en supériorité numérique, il a fait du bon boulot en désavantage numérique et il a passé la soirée contre le trio de Filip Forsberg, Mikaël Granlund et Matt Duchene. Avant la prolongation, les trois membres du premier trio des Preds n’avaient pas de point.

« Je ne savais pas que c’était un sommet cette saison pour mon temps de jeu (24 min 04 s). J’ai tué des punitions et j’étais content de notre jeu à cinq contre cinq. C’est un bon sentiment quand tu passes beaucoup de temps sur la glace. Je voulais décocher plus de tirs aujourd’hui. Ça fait du bien de marquer. Ça me procure plus de confiance. »

– Nick Suzuki