D'ANJOU, Guy



Le 28 novembre 2021, à Saint-Hyacinthe, est décédé Monsieur Guy D'Anjou, à l'âge de 59 ans, époux de Mme Josée Morier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses parents : André D'Anjou et Hélène Rousseau; son frère et ses soeurs : Marie-Andrée (Alain Ayotte), Nancy (David Fontaine), Louis (Julie Gagnon); sa belle-mère Lorraine Chabot (feu Daniel Morier); son beau-frère Robert Morier (Carole Bernier); sa belle-soeur Brigitte Morier (Mario Beaudry); ses neveux et nièces : Catherine, Mathieu, Thomas, Léa, Justine, Guillaume, Alex, Hugo, Vincent et Mijanou et leurs enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du CHUM (Centre hospitalier universitaire de Montréal) pour leur dévouement et bons soins prodigués.En guise de sympathie, des dons à la Fondation du CHUM ou à la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 décembre de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 et le samedi 11 décembre de 12h00 à 13h30 à la :1115 RUE GIROUARD OUESTST-HYACINTHE, QC J2S 2Y9www.maisonfunerairemongeau.comLes funérailles auront lieu le samedi 11 décembre à 14h00, en l'église La Cathédrale.Compte tenu des circonstances actuelles et du bien-être de tous ceux que nous aimons, les visites seront sur rotation et le port du masque est obligatoire.