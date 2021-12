AUBUCHON, Denis



À Sainte-Adèle, le 28 novembre 2021, à l'âge de 78 ans est décédé, Monsieur Denis Aubuchon, époux de feu Mme Lise Aubuchon (Bourdeau).Il laisse dans le deuil ses enfants Mario (Caroline), Manon (Stéphane), Nataly (Jean-Claude), ses 5 petits-enfants Sarah (Cindy), Sébastien (Victoria), Noémie (Mathieu), Jonathan (Angélique) et Anne-Sophie (Jésus), son arrière-petit-fils Mathys, sa soeur, Aline, son frère Pierre (Marie), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances sous le respect des directives de la santé publique concernant la distanciation sociale et le port du masque, le samedi 11 décembre de 9h00 à 13h30 au :955, RUE GRIGNONSAINTE-ADÈLEet par la suite les funérailles auront lieu en l'Église de Sainte-Adèle.