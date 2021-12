Boyko achète du Couche-Tard

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Il investit plus de 100 000 $

Photo d'archives

Le PDG de Stingray, Eric Boyko, a acheté pour environ 118 000 $ d’actions d’Alimentation Couche-Tard, la semaine dernière. M. Boyko, qui siège au conseil d’administration du géant des stations-service depuis 2017, détient désormais une participation de près de 1,5 million $ dans Couche-Tard. Le titre du détaillant lavallois a gagné près de 9 % depuis le début de l’année. À la mi-novembre, Eric Boyko avait acquis pour 600 000 $ d’actions de Stingray.

IQ mise 25 M$ sur Explorance

Investissement Québec a pris cette semaine une participation de 25 millions $ dans Explorance. Fondée en 2003 par Samer Saab, l’entreprise montréalaise offre des « solutions d’apprentissage automatique » qui permettent aux universités et aux entreprises de transformer les rétroactions exprimées par les étudiants et les employés « en actions tangibles ». Explorance compte des clients dans une quarantaine de pays.

Le PDG de NanoXplore achète en gros

Capture d'écran

Soroush Nazarpour, qui dirige NanoXplore depuis dix ans, vient d’acheter pour près de 320 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise. La transaction a contribué à faire bondir le titre de NanoXplore de plus de 12 %, jeudi. Le cours boursier de l’entreprise active dans le graphène avait perdu près de 30 % dans les deux semaines précédentes.

Il vend la moitié de ses actions d’Aya

Capture d'écran

Le chef des finances d’Aya Or et Argent, Ugo Landry-Tolszczuk, a vendu plus de la moitié de ses actions de la minière québécoise le 24 novembre, empochant ainsi plus de 800 000 $. Les investisseurs n’ont pas semblé apprécier : cette semaine, le cours boursier d’Aya a reculé de plus de 10 %. Le titre est tout de même en hausse de plus de 100 % depuis le début de 2021.

Des options payantes chez Lightspeed

Capture d'écran

Le New-Yorkais Michael DeSimone, qui est le chef de la direction des affaires de Lightspeed, a encaissé un profit de plus de 285 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions de la techno montréalaise, cette semaine. M. DeSimone était auparavant PDG de ShopKeep, une jeune entreprise américaine acquise l’an dernier par Lightspeed.

Il achète du Fiera

Geoff Beattie, administrateur de Fiera Capital depuis 2018, a acheté pour plus de 110 000 $ d’actions du gestionnaire de fonds montréalais, le mois dernier. Le titre de Fiera est en recul de 5 % depuis le début de l’année et n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la pandémie.