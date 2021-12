GUAY, Lucie



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Lucie Guay, survenu le 24 novembre 2021, à l'âge de 80 ans.Elle laisse dans le deuil ses fils Eric (Jacinthe) et Patrick (Mélissa), ses petits-enfants Anaïs, Zachary, Jade et Evelyne, son frère Renald (Murielle) et ses soeurs Lise (Jean-Guy) et Ginette (Claude), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. des Perron, Laval, QCle samedi 11 décembre 2021 de 9h à midi et de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour dans le même complexe.