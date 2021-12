Cahier motoneige: Le Bas-Saint-Laurent, une grande aventure

Si vous cherchez une région où les motoneigistes sont bien accueillis, avec des facilités d’accès aux services, des paysages naturels impressionnants et une qualité d’enneigement exceptionnelle, choisissez la région du Bas-Saint-Laurent.

« Enneigement impressionnant, qualité de sentiers, dépaysement et accès aux services, voilà comment je décrirais notre région, d’expliquer la responsable du dossier motoneige pour Tourisme Bas-Saint-Laurent, Mme Karine Lebel. C’est vraiment ce qui nous distingue des autres régions. Nous avons 1800 kilomètres de sentiers très bien entretenus, bien signalisés, avec des accès faciles aux services de qualité. Nous sommes vraiment une belle et bonne destination motoneige. Ils peuvent faire des petites ou des grandes randonnées, d’une journée, d’un week-end ou d’une semaine. Tout est là. »

Pour cette experte de la région, les motoneigistes peuvent vraiment trouver ce qu’ils recherchent à coup sûr.

« Il y a vraiment de tout pour tout le monde, autant des paysages très enneigés magnifiques que des points de vue sur le Saint-Laurent. »

DES CIRCUITS

Le réseau de sentiers a été divisé en quatre grands circuits.

« Nous avons un circuit qui fait le tour du Bas-Saint-Laurent. Le motoneigiste part de La Pocatière vers Pohénégamook et ensuite on fait le tour du lac Témiscouata. Il faut prendre le sentier 146 pour redescendre vers Sainte-Luce et Rimouski. On poursuit le périple en longeant le fleuve, en passant par Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup, le Kamouraska, et on retourne à La Pocatière. C’est quand même un 650 kilomètres de sentiers. Ce n’est qu’un exemple des circuits qui sont disponibles pour les motoneigistes. » On peut donner aussi comme exemple le circuit Notre-Dame-des-Monts (391 kilomètres), le circuit du Kamouraska (199 kilomètres) ou encore le circuit du Témiscouata (270 kilomètres). Sur le site www.bassaintlaurent.ca/fr/quoi-faire/motoneige, vous allez découvrir une quantité impressionnante d’informations.

Du côté de l’hébergement, encore là, l’offre est très variée.

« Les hôtels, les services sont à proximité, et même sur les sentiers dans certains cas. Tout a été pensé pour simplifier la vie aux motoneigistes. En plus d’une bonne qualité d’hébergement et une table qui saura certainement répondre à tous les goûts des motoneigistes, plusieurs services supplémentaires sont disponibles. Il y a des établissements offrant des garages surveillés, chauffés pour certains ou encore des enclos sécurisés. On offre aussi des espaces pour faire sécher les vêtements. »

Photo courtoisie

UNE RÉPUTATION SOLIDE

La réputation de qualité du réseau de sentiers et des services offerts dans le Bas-Saint-Laurent a dépassé les frontières depuis longtemps.

« Pour les motoneigistes américains, en temps normal, nous sommes vraiment une région choyée. Ils aiment venir chez nous parce que le terrain de jeu est grand, c’est sécuritaire. Ils peuvent se promener un peu partout sans problème. Ils savent que la quantité et la qualité de neige sont au rendez-vous. Il faut espérer qu’ils vont nous revenir maintenant que les frontières sont ouvertes. Il faut savoir toutefois que même si la situation semble revenir à la normale, il y a toujours des consignes de la Santé publique à respecter. »

Photo courtoisie

Cette bonne réputation de la région fait aussi en sorte que ces voyageurs dépassent le territoire pour aller visiter d’autres sites.

« Ils font aussi le tour de la Gaspésie, mais encore une fois ils passent chez nous parce que notre position charnière fait en sorte que nous devenons une plaque tournante. Ils partent de La Pocatière ou de Rivière-du-Loup. »

L’experte rappelle que les amateurs de motoneige peuvent partir de Québec ou de la Rive-Sud pour se rendre sans problème dans sa région, en passant par Chaudière-Appalaches.

« Il y a beaucoup de grands stationnements sécuritaires où les gens peuvent laisser leur véhicule et remorque, avant de se lancer à l’assaut de nos sentiers. »

DAME NATURE

Il faut espérer maintenant que Dame Nature va collaborer avec les gens du Bas-Saint-Laurent.

« Si tout va bien, nous avons une bonne période d’enneigement de la mi-janvier au début de mars. C’est vraiment la période magique de l’hiver, avec de très belles conditions de sentiers. Nous sommes à notre meilleur. »

Il ne faut pas oublier que dans tous les établissements où il y a le service de restauration, le passeport vaccinal sera obligatoire, tout comme le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque.

INFOS UTILES

Sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, il y a douze relais de motoneiges qui sont opérés par des clubs. Cela s’ajoute aux autres offres de restauration et de logements. Tout sera disponible. L’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup demeure une destination incontournable dans la région, tout comme le Domaine du lac Saint-Mathieu.

►Pour en savoir plus : www.facebook.com/motoneigebsl, www.motoneigebsl.ca ou encore directement au bureau de Tourisme Bas-Saint-Laurent au 418 867-1272.