Cahier motoneige: Retour du Mach Z et arrivée des Lynx

Le retour de la légendaire Mach Z et l’arrivée de deux nouveaux modèles finlandais Lynx sont sans aucun doute les principales nouveautés de la cuvée 2022 chez BRP.

« Il est certain que le retour de la légendaire Mach Z marquera l’imaginaire de plusieurs amateurs de motoneige, d’expliquer le conseiller aux ventes de Dion Sports de Saint-Raymond, Jérémie Pleau. Elle a engendré des ventes très importantes chez BRP dans le passé. »

Avec cette nouvelle cuvée de Mach Z, BRP voulait s’attaquer au marché des motoneiges de performance.

« Elle est équipée d’un moteur 900 Turbo R, qui développe 180 HP, qui est monté sur une plateforme G4. De nombreuses composantes sont uniques pour ce modèle. On peut citer la suspension Smart-Shox, qui était sur les Maverick X3. Cette suspension est adaptable en roulant, ce qui signifie que le motoneigiste peut choisir et la calibrer en mode confort, sport, actif. Intelligente, cette suspension calcule 30 fois/seconde notre vitesse et notre façon de conduire pour assurer le maximum des suspensions avant et arrière. Il y a cinq capteurs qui gèrent le tout. C’est du jamais vu sur une motoneige. »

Plusieurs autres éléments ont aussi été modifiés pour arriver à une véritable motoneige de performance.

« On note aussi des améliorations techniques importantes pour lui permettre de remplir son rôle de motoneige de performance, explique l’expert---. On peut mentionner l’embrayage, tout le côté des engrenages et plus, les amateurs de performance seront comblés. » Un autre détail important est l’accélérateur, qui fonctionne avec un câble au lieu du système électronique.

Dans le reste de la gamme, il faut mentionner que désormais, il sera possible de vous procurer un moteur 900 turbo de 130 HP. Le passage du 95 HP à cette nouvelle force de moteur ne coûtera que 1500 $. « On peut penser ici aux modèles Grand Touring, Renegade Enduro, par exemple, des motoneiges qui s’adressent à une clientèle qui ne veut pas débourser plusieurs milliers de dollars pour augmenter la performance du moteur. »

LA DIVISION LYNX

Reconnue pour la qualité de ses motoneiges, la division Lynx de BRP fera son apparition de façon plus importante cette saison.

« Lors du lancement des modèles 2022, BRP nous a annoncé que Lynx faisait son entrée cette saison. Nous aurons trois modèles : la RAVE RE en 137 po, une motoneige de haute performance, et la Boondocker, un modèle de montagne qui arrive en deux versions, soit la 154 po et la 165 po. Nous n’avons jamais eu accès à ces modèles qui sont complètement différents de ceux que l’on retrouve en Amérique du Nord. Ils sont sur des plateformes que l’on connaît, mais, pour l’avoir conduite l’an dernier, la RAVE n’a rien à voir avec une Renegade ou une Renegade XRS. »

Plusieurs composantes sont bien différentes. « Pour la RAVE, on peut parler des suspensions qui sont très haut de gamme, non couplées à l’arrière contrairement à la suspension RMotion, par exemple. Lors des essais, notre manque d’habitude avec ce type de suspension faisait en sorte qu’à chaque coup d’accélérateur, on se retrouvait le devant dans les airs. C’est véritablement une motoneige qui se rapproche beaucoup d’une motoneige de compétition d’origine. C’est bâti sur des bases très solides. La division Lynx a choisi ce modèle pour répondre aux attentes des amateurs qui recherchent une motoneige très solide et performante du côté suspension. C’est véritablement la motoneige à utiliser lorsque vous sortez le dimanche, en après-midi, lorsque les sentiers sont défaits. Le moteur est un 850 E-TEC. »

La Boondocker est une motoneige de montagne, que l’on pourrait comparer au Freeride, mais avec plus de performances.

« La suspension n’est pas une tMotion, mais bien une suspension conçue pour cette motoneige. Elles sont aussi à l’avant-garde en matière de tunnels courts. Elles ont été conçues pour rouler dans des conditions de neige complètement différentes de celles que nous connaissons. Les patins sont plus larges. C’est une motoneige conçue pour le hors sentier. »

UN NOUVEAU NOM

Désormais, Dion Motos n’existe plus. Il faut maintenant parler de Dion Sports.

« Depuis le 1er juin dernier, nous appartenons à Tremblay Auto Groupe, dont le président est Patrick Tremblay, explique le directeur adjoint, Carl Dussault. C’est un grand passionné de produits récréatifs et surtout des compagnies dont nous sommes dépositaires. Il y a beaucoup de beaux projets dans l’air. Notre nouveau patron est très motivé pour augmenter les possibilités de sa nouvelle compagnie. Notre nouveau nom est un peu plus proche de notre réalité parce que nous travaillons dans un monde plus vaste que la moto. Nous sommes dans le nautique, les véhicules hors route et plus. »