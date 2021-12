Cahier motoneige: Vivre une odyssée au Nouveau-Brunswick

Pour avoir déjà fait le tour complet du Nouveau-Brunswick, je connais l’excellence des sentiers que l’on y retrouve. Pour vous permettre d’en découvrir, mettez à votre agenda l’Odyssée du nord du Nouveau-Brunswick.

L’idée de présenter un circuit spécial au nord de cette province, sur plus de 1500 km de sentiers, est l’initiative d’un regroupement d’intervenants du milieu de la motoneige. On y retrouve les villes d’Edmundston, Campbellton, la région Chaleur et la Péninsule acadienne. Sur ce parcours, vous côtoierez tantôt les montagnes, tantôt la mer.

C’est véritablement le type d’aventure qu’un motoneigiste veut vivre. Sur les 1500 km, vous découvrirez des paysages côtiers spectaculaires, des panoramas exceptionnels et des sommets parmi les plus hauts des provinces maritimes.

Située à l’entrée du Nouveau-Brunswick, la ville d’Edmundston est reconnue pour la qualité de ses sentiers, ses paysages incroyables et l’accueil proverbial des gens de la région. Vous aurez un accès facile à tous les services dont vous pourriez avoir besoin lors de votre randonnée. Différents circuits sont offerts, comme un aller-retour au nord-ouest, avec un départ de Bathurst (443 km) ou encore une aventure unique au Madawaska, qui se divise en deux parties de 145 km et 170 km.

La qualité des hébergements et des bonnes tables de la région est assez exceptionnelle.

CAMPBELLTON

Photo courtoisie

Située au cœur des Appalaches, sur les bords de la rivière Restigouche, la ville de Campbellton a beaucoup à offrir. Elle deviendra le début d’une aventure très spéciale au Nouveau-Brunswick. Les sentiers de qualité, parmi les meilleurs de l’Est du Canada, donnent accès aux hébergements et à des attractions à ne pas manquer pour un motoneigiste. On peut facilement avoir accès à cette partie de l’Odyssée, en utilisant comme porte d’entrée la Gaspésie. Encore là, plusieurs circuits sont à votre portée, dont la route des Trésors de la Restigouche, qui compte 180 km. Elle vous mènera entre autres vers des décors uniques comme le mont Squaw Cap. Tout au long, vous aurez accès à des endroits qui vous accueilleront pour vous faire découvrir la gastronomie locale et plus encore. Vous pourrez aussi profiter de la randonnée vers le Sugarloaf (400 km) ou encore de l’Aventure délirante de Campbellton à Edmundston (500 km).

RÉGION CHALEUR

La troisième partie de votre Odyssée vous mènera dans la région Chaleur qui est considérée comme la capitale de la motoneige au Canada Atlantique.

Les températures moyennes hivernales sont de -5,2 °C. Il y tombe environ 400 cm de neige par hiver. Des bénévoles entretiennent de façon remarquable les 1500 km de sentiers considérés parmi les mieux entretenus et les mieux balisés du Nouveau-Brunswick.

Comme dans les autres destinations de l’Odyssée, vous avez le choix entre plusieurs circuits qui vous permettront d’aller encore plus loin dans la découverte de ce petit paradis. Il y a celui du mont Carleton et la Forêt (286 km) ou la destination Piston Alley dont le nom veut tout dire (240 km). Ce ne sont que deux exemples. Le choix est vaste. Nul doute que, quel que soit votre choix, vous allez certainement vous en souvenir.

PÉNINSULE ACADIENNE

Pour vendre leur région, les motoneigistes la décrivent de la façon suivante : de la neige à perte de vue, des paysages à couper le souffle, des sentiers qui marient la forêt et le côté maritime. Que vous soyez amateur de la nature ou de sensations fortes, vous serez surpris par ce que la Péninsule acadienne peut vous offrir. En fin de journée, une fois votre randonnée terminée, vous découvrirez l’hospitalité acadienne légendaire autour d’une bonne table, pour terminer votre journée dans un chalet ou une chambre d’hôtel, facilement accessibles le long des sentiers.

Certains circuits sont à disposition, comme l’Aventure d’un jour en Acadie (220 km). Vous pouvez débuter à partir de Caraquet, pour ensuite vous rendre à Tracadie, Allardville et tenter de découvrir le rocher Pokeshaw, caché tout près de la baie des Chaleurs.

Un autre circuit accessible est celui de la découverte des Splendeurs de la baie de Caraquet (290 km). On vous suggère de partir des chalets de la plage, à Baie-Caraquet, pour découvrir des sites uniques comme les îles de Miscou et de Lamèque. À un certain moment, vous pourrez même admirer la Gaspésie et de magnifiques reliefs à l’horizon. Vous ne pourrez résister au charme de cette partie du Nouveau-Brunswick.

Il nous aurait fallu plus d’espace pour décrire encore mieux toutes les beautés, l’accueil chaleureux et les services uniques qui sont à votre disposition au nord du Nouveau-Brunswick. Il faut espérer que nous aurons assez suscité votre intérêt pour que vous décidiez de vivre l’Odyssée du nord du Nouveau-Brunswick.