Notre carte interactive: 20 ans de coupes forestières au Québec

La foresterie reste encore aujourd’hui un pilier important de l’économie du Québec. Même si on ne coupe plus comme dans les années 80 et 90, certains experts se questionnent toujours sur notre manière de couper et sur la planification de nos forêts pour le futur.

Les données répertoriées par notre Bureau d’enquête montrent l’ampleur des coupes dans les 20 dernières années. Le Forestier en chef, Louis Pelletier, a annoncé dans les derniers jours une hausse de 3 % des possibilités forestières au Québec pour 2023-2028. Ce scientifique nommé par le Conseil des ministres, qui s’assure qu’on ne coupe pas plus que ce que la forêt peut nous donner, indique qu’il n’y a pas de «surexploitation forestière au Québec».

Il n’en reste pas moins que de nombreux enjeux existent, notamment quant au morcellement du territoire et l’épineuse question du replantage. Nos experts en discutent dans le documentaire Défendre nos forêts, sur Vrai.

- En collaboration avec Dominique Cambron-Goulet