LAPALME, Liliane



Notre belle Liliane nous a quittés ce 20 novembre à l'âge de 95 ans à Montréal, au CHSLD de la Maison St-Joseph. Ayant oeuvré en Afrique comme Soeur Blanche (Les Soeurs de Notre-Dame d'Afrique) pendant 28 ans, elle a par la suite consacré toute sa vie à des actions bénévoles au bénéfice de nombreuses personnes.Ses autres frères et soeurs l'ayant prédécédée, elle laisse dans le deuil sa soeur Rita, ainsi que nombreux neveux et nièces, parents et amis, qui manqueront sa présence à son coeur généreux.Elle sera exposée au salon :le samedi 11 décembre 2021 de 13h à 14h, suivi des funérailles à 14h30 en l'église Notre-Dame-de-Bonsecours, 750 1ere Rue, Richelieu.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Selon ses volontés, un don à une oeuvre de charité serait apprécié.