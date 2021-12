Colombie-Britannique: des citoyens d’Abbotsford peuvent retourner au bercail

L’ordre d’évacuation a été levé vendredi dans la zone nord de la prairie de Sumas à Abbotsford en Colombie-Britannique.

Il s’agit de la première région où les citoyens sont autorisés à rentrer au bercail.

Le maire de cette municipalité, Henry Braun, n’a pu cacher son émotion lorsqu’il a fait cette annonce en conférence de presse, vendredi après-midi.

Il a expliqué que les résidents des autres zones, soit du sud, du centre et du fond du lac, seront autorisés à rentrer chez eux lorsque les eaux se retireront. Il a dévoilé sa carte qui planifie le retour à la maison.

«L’objectif est de ramener le plus de personnes possible chez elles», a-t-il ajouté.

Celui-ci est conscient que même si les résidences deviennent accessibles, cela ne veut pas dire qu’elles seront habitables.

Le premier magistrat a assuré que tous faisaient de leur mieux pour transmettre l’information et les ressources pour aider au maximum les citoyens.

De son côté, la ministre de l’Agriculture, Lana Popham, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que le temps plus sec serait essentiel pour retirer les carcasses d’animaux morts dans les inondations.

Elle a alors annoncé la disparition tragique de 640 000 animaux. Ce total comprend 628 000 volailles, 12 000 porcs et 420 vaches laitières. De plus, 110 ruches ont été détruites.

Plus de 800 fermes étaient toujours en cours d’évacuation, jeudi au moment de l’annonce de la ministre. Le nombre de mortalités animalières devrait par incidence changer.

Vendredi, des nouvelles étaient un peu plus positives, car seulement 2 % de la production annuelle de dindon a été perdue dans la province et que 98 % des vaches de la région de Sumas ont survécu aux inondations.

Les niveaux d’eau dépassent encore cinq pieds de profondeur dans certaines régions et les dommages doivent maintenant être évalués non seulement pour des centaines de propriétaires, mais aussi pour la communauté agricole, avec leurs moyens de subsistance en jeu et le bétail perdu qui a été extrêmement difficile à traiter.

«Le travail des agriculteurs, des bénévoles et des entreprises pour nettoyer les granges continue d’être extrêmement déchirant. Je demande aux gens de rester empathiques et attentionnés dans leurs commentaires, car ils continuent de faire ce travail très difficile», a insisté la ministre Popham.

Du côté routier, la réouverture de la route transcanadienne devrait faire diminuer la pression sur l’autoroute 7 du côté nord du fleuve Fraser, qui était le seul corridor pour les déplacements commerciaux entre la région métropolitaine de Vancouver et l’intérieur de la Colombie-Britannique.

L’autoroute 1 est cependant toujours fermée de Boothroyd à Lytton et du pont de Lytton à Spences.

Les autoroutes 5, 8, 11 et 99 demeurent quant à elles fermées.