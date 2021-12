De son vivant: Un mélodrame qui touche droit au cœur

Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas verser quelques larmes en regardant De son vivant, mélodrame bouleversant de la réalisatrice française Emmanuelle Bercot qui relate avec délicatesse et sensibilité les derniers mois d’un jeune quarantenaire atteint d’un cancer en phase terminale.

Photo courtoisie

Benjamin (Benoît Magimel) a tiré le mauvais numéro. Alors qu’il devrait être dans la fleur de l’âge, ce bon vivant qui gagne sa vie en donnant des cours de théâtre à de jeunes acteurs en herbe est atteint d’un cancer du pancréas. Dans l’espoir de prolonger sa vie, sa mère (Catherine Deneuve) l’amène consulter le docteur Eddé, un cancérologue réputé qui privilégie une approche philosophique, voire spirituelle, avec ses patients mourants. Mais Benjamin est réticent, enragé d’être condamné à mort aussi jeune.

D’entrée de jeu, le docteur Eddé met cartes sur table avec Benjamin. Il ne lui reste que quelques mois à vivre et les traitements offerts ne feront pas de miracle pour prolonger sa vie. Ce qu’il peut proposer à Benjamin, en revanche, c’est de l’accompagner en douceur, pour lui permettre de partir sereinement, entouré des gens qu’il aime.

À fleur de peau

Abordant de façon directe et frontale un sujet qui nous touche tous d’une façon ou d’une autre (le cancer), l’actrice et réalisatrice Emmanuelle Bercot a filmé la maladie et la fin de vie avec une justesse remarquable. Catherine Deneuve offre une belle prestation dans un rôle touchant, écrit sur mesure pour elle. Mais c’est vraiment Benoît Magimel qui porte le film sur ses épaules : une performance à fleur de peau qui va droit au cœur.

⬤ De son vivant ★★★1/2

Un film d’Emmanuelle Bercot.

Avec Benoît Magimel, Catherine Deneuve et Cécile de France.