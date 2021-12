BOUCHER HOULE, Marthe



Le 27 novembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Marthe Boucher, épouse de monsieur Réjean Houle.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs: Ginette Blackburn (feu Lucien Boucher), Rosemarie Houle (feu René Houle), Rita Houle (Raymond Wall), Pierrette Houle (feu Michel Gosselin) et Julien Houle (Carmen Beaudoin Houle), sa cousine Andréa Gagné, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances dès 13h le jeudi 9 décembre 2021 en l'église Saint-Matthieu-de-Beloeil, 1010 chemin Richelieu, Beloeil, QC J3G 4R2. Les funérailles suivront à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe.McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.com