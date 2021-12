GARAND, Monique



De Maple-Grove, le 29 novembre 2021 à l'âge de 79 ans est décédée Mme Monique Garand, épouse de feu Philippe Gagnon et mère de feu Maryse (Normand).Elle laisse dans le deuil ses enfants : Line, Jean-Pierre (Suzanne) et Josée (Sylvain), ses 12 petits-enfants, ses 19 arrière-petits-enfants, sa soeur Marie-Paule (Jean-Paul), son frère Richard (Colette), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 décembre 2021 de 13h30 à 15h30 au :STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 15h30 en la chapelle du salon.